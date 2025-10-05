Вниманию водителей:

Завтра на ряде автомобильных дорог Азербайджана из-за тумана снизится дальность видимости.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что 6 октября ночью и утром в ряде горных и предгорных районов дальность видимости на магистралях снизится до 500-800 м.