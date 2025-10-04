Часть ответственности за беспорядки, происходящие в Тбилиси, лежит на после Европейского союза в стране Павле Герчинском.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что некоторые иностранные представители напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя в Грузии.

Среди них, уточнил Кобахидзе, был и представитель ЕС, который, по его мнению, несет особую ответственность за дестабилизацию ситуации.