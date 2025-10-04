https://news.day.az/world/1785647.html Кобахидзе обвинил дипломатов ЕС в причастности к протестам в Тбилиси Часть ответственности за беспорядки, происходящие в Тбилиси, лежит на после Европейского союза в стране Павле Герчинском. Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он отметил, что некоторые иностранные представители напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя в Грузии.
