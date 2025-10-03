В Баку пройдет трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана

13-14 октября в Баку состоится трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров Азербайджана, делегации возглавят с азербайджанской стороны - заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, с российской - заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, с иранской - министр дорог и городского развития Фарзане Садег.

В рамках встречи планируется обсудить вопросы транспорта и логистики, энергетики и таможенного сотрудничества.