https://news.day.az/politics/1785364.html В Баку пройдет трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана 13-14 октября в Баку состоится трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.
13-14 октября в Баку состоится трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.
Как сообщили Day.Az в Кабинете министров Азербайджана, делегации возглавят с азербайджанской стороны - заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, с российской - заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, с иранской - министр дорог и городского развития Фарзане Садег.
В рамках встречи планируется обсудить вопросы транспорта и логистики, энергетики и таможенного сотрудничества.
