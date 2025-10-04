Избран мэр одного из грузинских городов

Кандидат на пост мэра Марнеули от правящей партии "Грузинская мечта" Даур Исмаилов получил 94% голосов на местных выборах. О

Как передает Day.Az, об этом стало известно из предварительных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией Грузии.

По итогам подсчета голосов в 41 из 81 избирательных участков в Марнеули, соперник нашего соотечественника кандидат оппозиционной партии "Лело-сильная Грузия" Асад Алиев получил 4,7% голосов, а кандидат партии "Наша единая Грузия" Али Бадиров - 1,4%.