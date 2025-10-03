СМИ рассказали о крахе проекта «стена дронов» в Европе

План главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по созданию "стены дронов" на востоке Европы для противодействия России "разбивается об реалии" внутри самого ЕС. Об этом пишет американская газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"План Фон дер Ляйен "стена дронов" разбивается об реалии ЕС", - пишет газета.

Для стран Балтии и Польши проект "стены дронов" звучит как разумный ответ на "растущую угрозу". Однако страны, расположенные дальше от России, подвергают эту идею сомнению, беспокоясь о ее осуществимости и стоимости, отмечает издание.