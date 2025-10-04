Turkish Airlines значительно расширит авиапарк к 2033 году

Национальный авиаперевозчик Турции - компания Turkish Airlines (THY - "Турецкие авиалинии") планирует закупить 225 новых лайнеров. Контракты по 75 самолетам уже подписаны.

Как передает Day.Az, об этом сообщил журналистам глава правления THY Ахмет Болат.

По его словам, к 2033 году парк самолетов Turkish Airlines достигнет 813.

"Пассажиропоток THY достиг 85 млн человек, а доход - 22 млрд долларов в год. На данный момент средняя прибыль на пассажира в Turkish Airlines составляет 22-23 доллара", - констатировал А. Болат.

При этом он привлек внимание к расходам на обслуживание двигателей самолетов. "Средний техосмотр двигателя обходится в 7-8 млн долларов. За 30 лет один самолет проходит шесть проверок. Для минимизации данных расходов необходимо согласовывать с производителем техосмотр уже при покупке лайнера. Если это делает сама Turkish Airlines, то необходимо создание собственной площадки. К примеру, наша компания сама строит техническую базу для осмотра двигателей Rolls Royce. На эти цели выделены 300 млн долларов", - рассказал он.