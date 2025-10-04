Завод по переработке отработанных масел в Азербайджане станет частью европейской системы устойчивого развития

Первый в Азербайджане завод по переработке отработанных масел создаст в стране стратегическое сырьё - базовое масло первой группы, и в дальнейшем проект планирует экспортировать до 70% продукции и развивать производство "зелёного" водорода к 2027 году.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал генеральный директор азербайджано-болгарского совместного предприятия Caspian Lubricants Recycling, генеральный директор болгарской компании Torec Ingeneering Калин Рунтев.

От отходов к "зелёному" водороду

"Сейчас мы находимся на этапе строительства завода по переработке отработанных масел. Это экологический проект, в рамках которого будут перерабатываться отходы, классифицируемые по Базельской конвенции как опасные и наносящие огромный ущерб окружающей среде.

Первый этап для нас - переработка масла и выпуск первого базового масла, произведённого в Сумгаитском промышленном парке. Завод станет первым в Каспийском регионе. Подобных проектов здесь ещё не осуществляли. Что касается "зелёного" водорода - это вопрос 2027 года", - сказал К.Рунтев.

По его словам, компания рассматривала множество поставщиков: "У меня большая база данных. Я работал с китайскими компаниями, но сейчас рынок сильно продвинулся. Последний электролизёр мы заказывали ещё в 2014 году, то есть 10 лет назад. Сегодня предложения значительно лучше - как из Китая, так и из Европы - Норвегии, Швеции. Мы ищем наиболее оптимальный вариант. Как частная компания мы принимаем решение вместе с учредителями о том, что для нас будет наиболее выгодным".

Гендиректор подчеркнул, что компания впервые станет частью европейской системы, которая опирается на решения, принятые в том числе на COP29 - в области циркулярной экономики, переработки отходов и устойчивого развития: "Для компании это главное. Производство "зелёного" водорода, скорее всего, будет носить имиджевый характер и рассматриваться как инвестиция. Себестоимость водорода выше, но перерабатывая отходы, компания надеется включить "зелёный" водород в этот процесс".

К. Рунтев отметил, что в Азербайджане никто не производит базовое масло первой группы, тогда как спрос на него растёт: "Мы рассчитываем стать глобальным поставщиком: потенциальными рынками видим Турцию и Европу. Минимум 60-70% продукции планируем направлять на экспорт. Базовое масло - это биржевой продукт, котируемый на международных рынках".

Внутренний рынок и экспорт базового масла Азербайджана

По его словам, с учётом потребности Азербайджана в более чем 150 тыс. тонн базового масла ежегодно предприятие намерено занять весь внутренний рынок, предложив местным производителям лучшие условия. Без базового масла невозможно производство ни индустриального, ни автомобильного, ни технического масел. Завод будет выпускать продукт в Азербайджане из перерабатываемых отходов, которые сегодня игнорируются и наносят ущерб окружающей среде.

К. Рунтев подчеркнул, что при этом компания рассматривает весь Евросоюз как приоритетный экспортный рынок: именно туда базовое масло поступает через глобальные трейдерские сети и в будущем экспорт может расшириться и на Ближний Восток, включая арабские страны, где также фиксируется высокий спрос.

Стратегическое развитие и новые направления производства в Азербайджане

"Переговоры по расширению проекта в Центральной Азии продолжаются, однако процесс идёт постепенно. Для компании важен, прежде всего, результат, а не скорость. Главный критерий - найти правильного партнёра: не обязательно самого богатого или влиятельного, а того, кто понимает сложность бизнеса, включая сбор сырья, управление производством и реализацию продукции. Компания ищет партнёров, готовых работать вдолгую, а не требовать возврата инвестиций через два дня. Конкретные страны на данном этапе пока не раскрываются.

После завершения текущего проекта компания планирует начать производство базового масла второй группы и увеличить объёмы выпуска. Всё будет зависеть от успешности реализации первой линии. В случае растущего спроса рынок может побудить компанию удвоить производство базового масла первой группы", - заключил он.