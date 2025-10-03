Маск высмеял Стармера

Американский миллиардер Илон Маск назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера "актером с пустой головой" из-за его позиции по вопросу миграции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Стармер - актер с пустой головой. Другие подсказывают ему, что говорить", - написал Маск в соцсети X, комментируя критический пост одного из пользователей с ответом Стармеру на слова про ультраправых.