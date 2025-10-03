https://news.day.az/world/1785207.html Маск высмеял Стармера Американский миллиардер Илон Маск назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера "актером с пустой головой" из-за его позиции по вопросу миграции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Стармер - актер с пустой головой.
Маск высмеял Стармера
Американский миллиардер Илон Маск назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера "актером с пустой головой" из-за его позиции по вопросу миграции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Стармер - актер с пустой головой. Другие подсказывают ему, что говорить", - написал Маск в соцсети X, комментируя критический пост одного из пользователей с ответом Стармеру на слова про ультраправых.
