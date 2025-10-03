Стало известно, почему из "Туран Товуз" ушел один из руководителей клуба

Заместитель председателя правления "Туран Товуз", директор по инфраструктуре и финансам Али Балакшиев покинул свой пост, объяснив это личными обстоятельствами.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бывший функционер заявил, что принял решение из-за занятости в других делах и трудностей с регулярными поездками: "У меня есть собственные дела, совершенно в другой сфере. Уже больше месяца я не работаю в "Туран Товуз". Товуз находится далеко, дорога утомляет", - цитирует слова Балакишиева Report.

Али Балакшиев занимал должность в клубе с 2023 года.