Позорное зрелище капитуляции: медали у порога власти

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Картина, которую сегодня наблюдает весь мир в Ереване, выглядит как апокалиптическая метафора гибели мифа. Участники карабахских войн - те самые люди, которых десятилетиями армянская пропаганда выставляла "героями", "освободителями", "борцами за справедливость", - приносят свои медали и бросают их у стен Дома правительства. Символ? Нет, это приговор. Приговор элитам, нации, идеологии. Арман Петросян, кавалер десятков наград, тот, кто еще вчера считался "оплотом армянского мужества", публично заявляет: награды потеряли смысл. Потому что государство, которое вручало эти железяки, якобы "само расписалось в предательстве" - отказалось от "национально-освободительной борьбы", признало свои же действия ошибкой, выкинуло на свалку истории все то, чем кормило армянские элиты собственный народ десятилетиями.

И действительно: если то, что считалось подвигом, сегодня трактуется как "ошибка", то за что вручались медали? За грабежи, этнические чистки, сожженные азербайджанские города, за кровь мирных жителей? Тогда честнее было бы сразу сказать: это были не награды, а вещественные доказательства преступлений. И вот теперь сами "герои" возвращают эти доказательства - будто стремясь смыть с себя клеймо лжи, стыда и поражения.

Что же произошло? Ответ очевиден: рухнул миф о "независимом арцахе". Он рухнул не вчера и не сегодня - его похоронил Азербайджан в сентябре 2023 года, восстановив свою территориальную целостность. Но психологическая трещина внутри Армении расширяется только сейчас. Потому что одно дело - поражение на поле боя, а совсем другое - официальное признание власти, что вся эта многолетняя борьба была не героизмом, а заблуждением.

Вспомним: еще в 1990-е годы ООН в своих четырех резолюциях (822, 853, 874, 884) требовала немедленного и безусловного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Требовала, но Ереван десятилетиями плевал на эти документы, строил собственный нарратив "самоопределения". Этот нарратив поддерживали лобби во Франции, США, России. Его финансировали миллиарды диаспоры. Его защищали армии пропагандистов, которые обвиняли Азербайджан в агрессии, а самих себя называли "жертвами".

И вот итог: парламент Армении официально принимает заявление об установлении мира с Азербайджаном.

Напомню - 8 августа этого года в Вашингтоне лидеры Азербайджана, Армении и США подписали документ, который стал финальной точкой в истории карабахского конфликта.

Был начертан исторический расклад: стороны документ, который поставил жирную точку в эпопее армянских территориальных притязаний. Этот акт - зеркальное отражение новой реальности: Карабах - часть Азербайджана. Точки над i расставлены: международные игроки видят факты, не рассказы. Президент США оказался тем, кто на бумаге зафиксировал эту новую геополитическую реальность. Это не "предательство" - это констатация результата войны и демографического сдвига 2023 года.

Но поймите: документ в Вашингтоне - это не просто подписи. Это юридическая, дипломатическая, психологическая аксиома, которая аннулирует целую индустрию лжи. Те политтехнологи, которые десятилетиями кормили общество сказкой о "вечной борьбе", оказались артистами на закрывающемся театре. Куда им теперь бежать? К оппозиции? К диаспоре? К старым мантрам? Все дороги ведут в болото.

И теперь парламент Армении закрепил этот акт специальным заявлением: "О установлении мира между Арменией и Азербайджаном".

Что в этом документе? Призыв воздерживаться от разжигания ненависти, признание новых реалий, обязательство строить мир. То есть ровно то, о чем Баку говорил все эти годы: никакой "арцахской республики", никакой "самостоятельности", никаких "освободительных движений". Есть только одна реальность - Карабах является частью Азербайджана! И все, точка.

Но как отреагировала оппозиция? Она сбежала из зала. Депутаты, которые еще вчера обещали "реванш", не нашли в себе смелости ни голосовать против, ни поддержать. Они просто встали и ушли, оставив за собой отвратительную вонь поражения. Но уходом из зала историю не остановишь.

Уход оппозиции из зала во время голосования - это не знамение силы. Это панический жест. Бегство, а не борьба. Они не хотят ответить перед народом, не хотят брать на себя ответственность за десятилетия мифа. А народ? Народ верит все меньшему числу слов.

Возвращение медалей - это не жест гордости, это акт отчаяния. Армянский солдат вдруг понял: его использовали как пушечное мясо. Его кровь проливалась за фантазии элиты, за чьи-то офшоры, за кресла в правительстве. И сегодня эти железяки стали не символами "доблести", а напоминанием о том, что тебя обманули.

Международные отчеты бьют в ту же точку. Согласно данным Всемирного банка, армянская экономика после поражения в 2020 и 2023 годах потеряла более 15% ВВП в долгосрочной перспективе. Миграция из страны усилилась: только в 2024 году Армению покинули 78 тысяч человек - рекордная цифра за последние два десятилетия. По данным ООН, уровень бедности в Армении приблизился к 27%, тогда как в Азербайджане он ниже 6%.

Пока армянские псевдоэлиты рассуждали о сакральных смыслах, экономика тонкой ниточкой подтягивалась к пропасти. По данным Всемирного банка, уровень бедности в Армении оставался на значительно более высоком уровне, чем у соседей; экономическая уязвимость усилилась после серии кризисов и конфликтов. В то время как кому-то удавалось выстроить выгодные энергетические цепочки, народ платил наихудшей платой за политические иллюзии. Это не слова - это цифры в официальных брифах.

Армяне, сравните: у соседних стран (да, у тех самых, к которым все так ревностно относились) показатели бедности по разным линиям значительно ниже - и это тоже достоверные оценки международных организаций. Это - укол в самую больную точку: идеология стоила народу благосостояния.

И да, главный парадокс: куски железа вручали за "борьбу за независимость арцаха", а результат этой борьбы - потеря государства и обнищание народа.

Вы видите это? Масса медалей на ступенях Дома правительства. Символы, которые когда-то короновали ложь, теперь - пыль и ржавчина. Это не просто протест - это акт судебного приговора. И приговор вынесли не международные трибуналы, не оппозиционные блогеры, а сами ветераны - те, кто на передовой платил кровью и здоровьем за чужие амбиции. Они идут к воротам власти и возвращают то, чем их купили. Это - публичный разрыв с армянской ложью.

Медаль - знак признания. Если государство отказывается от того, ради чего отдавали жизни и здоровье, то само государство признает: мы награждали не за подвиг, а за участие в системе обмана. Выглядит цинично? Именно так. И не стоит теперь просить "понимания" для тех, кто пил кровью народа на банкете идей. Власть, которая дала награды за действия, а потом сделала эти действия "ошибкой", поступила как карманник, вернувший украденное: смех и стыд одновременно.

Вы спросите: чего хочет Баку? Баку хотел своей территории, своих граждан и нормального мира без фетишей. Вы спросите: чего хочет народ Армении? Народ устал от иллюзий и хочет хлеба, работы и перспектив. А что получили элиты? Медали на ступенях у правительства и подпись в Вашингтоне, которая ставит жирную точку в их спектакле.

Кому же служили те медали? Власти - служили. Народ - не служили. И вот моральный итог: правда вернулась. Правда - не жестока; жестоки были те, кто ее прятал. Сегодня медали на ступенях - это не только крик отчаяния. Это приговор старому режиму мифотворчества, приговор тем, кто торговал памятью ради власти и выгоды.

Пашинян - молот. Молот, который бил по выведенному из бронзы идолу, и ударил так, что ладони у тех, кто поклонялся, вспотели от страха. Не он выбил легенду из уст народа - он просто снял покров. Он не устроил шумную казнь мифа; он включил свет в храме и показал: алтарь пуст, святые реликвии - подделка. Вы слышите этот треск? Это не звук молота по бронзе. Это звук обрушения "великоармянской" лжи.

Кто же вы, кто так горячо защищал фантом? Вы - поколение, воспитанное на мифе, окутанное сказками о вечной борьбе, купленное обещаниями бессмертия. А теперь - медали на ступенях у правительственного дома. Железяки, сброшенные, как гнилые плоды. Вы смотрите и не верите собственным глазам: те, кто были героями, становятся обвинителями своих прежних повелителей. Они не требуют трибунала. Они бросают металл у порога власти и уходят. Что это, если не приговор?

Пашинян не взял в руки топор, чтобы рубить корни. Он сделал хуже - он сделал очевидным, что корни никогда не были корнями. Они были подпорками. Он положил на стол документ - холодный, юридический, лишенный пафоса. Бумага. И бумага разорвала ткань ложной, гнилой, мерзкой "святыни". В один миг миф перестал быть ритуалом и стал клиническим диагнозом.

Ошибка - и все. Ошибка - это слово, которое убивает ложных божеств.

Какой ужаснее удар: внешний, когда враг ломает, или внутренний, когда твой собственный повернулся и сказал: "Это была ошибка"? Внутренний. Он колет глубже. Он делает из героизма фарс, из жертвы - сцену. И те, кто думал, что держали в руках высшую истину, оказываются простыми участниками спектакля - статистикой в отчетах, аннотацией в дневнике политики.

Посмотрите на армянскую псевдоэлиту. До вчера - капитаны мифа. Сегодня - дрожащие актёры, которые боятся выйти на свет. Они не спорят. Они не объясняют. Они уходят из зала голосования, как подсудимые, сбежавшие со слушания. Это не позиция. Это позор. Это бегство от ответственности. Кто убежит быстрее - тот еще не понял, что бежать уже поздно: миф умер, и его с нами нет.

А ветераны? Они - не победители и не потерпевшие в мыльной опере. Они - рукопись, написанная кровью. Они - те, кто платил ценой плоти. И вот теперь они возвращают медали, словно бросают вызов тем, кто их использовал. Это не крик в пустоту. Это приговор элите. Приговор моральный. Выбор между честью и ролью. Они выбрали честность. И за это им не скажут спасибо.

Имеет ли значение, кто подписал документ в Вашингтоне? Да, имеет. Это не просто бумага. Это знак новой реальности. Трамп поставил свою подпись - и мир увидел, что слова международной дипломатии могут констатировать факт и уничтожить миф. Подпись - как печать на смертном приговоре: факт фиксирован. Слова стали инструментом, оружием, которым убивают легенды.

Но не обольщайтесь: уничтожение культа не равняется восстановлению справедливости. На месте вырванного идола всегда образуется пустота. Пустота притягивает чертей. Она притягивает реваншизм. Она притягивает страхи. Она притягивает тех, кто готов наполнить вакуум новой ложью, менее изящной, но более жестокой. Кто заменит миф? Что предложит власть натоместо пепла - хлеб, работу, образование, честную историю? Или снова шаманские заклинания и новые фетиши?

Пашинян разломал витрину ложной веры. Но кто возьмет осколки? Кто будет собирать ответственность?

Он оставил на столе диагноз. Врач сделал надрез. Но кто будет шить рану? Элита не готова лечить. Оппозиция не готова отвечать. Народ - измучен и растерян. В этой хирургии не было плана реабилитации. И это страшнее всего.

Капище, где веками горели смрадные черные свечи, внезапно оказался удушливым, сырым склепом. Люди, приученные к теплу, стоят, сжимая свечи в мокрых ладонях, не понимают, к чему их приобщили. Им сняли ритуал и не дали замену. Свечи разбросаны, пол усыпан медалями, и эхо шагов тех, кто уходил, кажется залом слабее - оно пустое. Кто теперь даст новую паству? Кто будет учить детей, не обманывая, но не разрушая надежд?

Ответ прост и жесток: если вы отбросите религию политики, вы обязаны предложить реальную политику. Экономику, образование, инфраструктуру, честную историю. Иначе вакуум заполнится не тем, что нужно, а тем, что доступно: агрессивным национализмом, тоской по утопии, желанием откусить то, что уже утрачено. Это и есть та самая моральная плата, которую платит народ за то, что ел иллюзии.

Наконец, самый болезненный вопрос к элите: за что вы вручали медали? За подвиг? За мужество? За защиту людей? Или за участие в предприятии, которое наживалось на памяти и боли? Вы платили солдатам аплодисментами и железом, а сами клали в карманы дивиденды от политики. Вы кормили миф. И теперь, когда миф разоблачен, вы хотите, чтобы вас простили? За что вас прощать, если прощение куплено чужой кровью?

Моральный приговор прозвучал громче любых документальных строк. Он не на бумаге. Он - в жаре тех рук, что бросили медали. Он - в тишине зала, где оппозиция ушла, не отдав ответа. Он - в взгляде народа, который устал от спектаклей.

Вы думали, что свет выключен? Ошибаетесь. Света никогда не было. Была лишь тусклая лампочка мифа, которую крутили в патроне десятилетиями, выдавая за солнце. Пашинян не потушил свет - он сорвал абажур и показал: перед вами не солнце, а дешёвая лампа в подвале.

И вот вы стоите. В руках - обломки наград, на лицах - сажа лжи, в душе - зияющая пустота. Вы ждали, что придёт месия и вернёт утраченное. А пришёл счетовод, положил бумагу на стол и сказал: "Это ошибка".

Ошибка - вот слово, которое разрушило больше, чем танки и артиллерия. Ошибка - вот приговор, которым власть подписала смерть собственному культу. Ошибка - это клеймо на медалях, теперь брошенных к ступеням, как ржавые подковы без лошади.

И теперь вопрос не о свете. Вопрос о вас. О том, кто возьмёт в руки эту страну - в пепле, без мифов, без ложных героев. Кто поднимет её с колен, не обещая луну, а строя хлеб и дорогу? Кто скажет правду детям, не прикрываясь словами о "вечной борьбе"?

Пашинян убил идола. Но идол жил в вас. Либо вы похороните его окончательно, построив на его месте дом, школу, мост. Либо снова воскресите его тень - и тогда ваша страна навеки останется страной теней.

Выбор сделан? Нет. Он только начинается.

Потому что миф умер.

А пустота жива. И пустота требует ответа.