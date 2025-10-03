В этих случаях автомобиль может взорваться

Рост числа случаев возгораний и взрывов в автомобилях заставил водителей уделять больше внимания вопросам безопасности.

Но в каких транспортных средствах этот риск наиболее высок?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.media, транспортный эксперт Аслан Асадов отметил, что в первую очередь в группу риска входят автомобили, в которых вмешивались в электрическую систему:

"Любое транспортное средство, в электрическую систему которого были внесены изменения, считается опасным. Если в ее работе возникает неисправность, это может привести к взрыву, пожару и другим негативным последствиям", - подчеркнул эксперт.

Асадов также добавил, что автомобили, прошедшие ремонт, но не соответствующие техническим стандартам, создают серьезную угрозу:

"Владельцы машин с повышенным риском возгорания должны быть особенно осторожны. Наиболее важным фактором является правильное определение уровня опасности. Кроме того, любые автомобили - как с неисправностями, так и внешне исправные - обязательно должны проходить технический осмотр", - сказал он.

По словам эксперта, неправильно называть какую-либо конкретную марку "опасной". Основной источник риска связан именно с техническим состоянием автомобиля и вмешательством в его электрическую систему.