Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Ирака
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Ирак Абдель Латифу Джамалу Рашиду по случаю национального праздника страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые теплые поздравления по случаю национального праздника Республики Ирак.
Высоко ценю нашу недавнюю встречу с Вами в Нью-Йорке, проведенный нами обмен мнениями. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления азербайджано-иракских отношений, полноценного использования потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному иракскому народу - постоянного благополучия и процветания".
