В США допустили массовые увольнения из-за шатдауна

Вашингтонская администрация планирует в ближайшие дни начать массовые увольнения и сокращения сотрудников федеральных ведомств США из-за шатдауна. Об этом написала газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным издания, о массовых увольнениях уведомил директор Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Расселл Воут. Он предупредил республиканцев в Палате представителей Конгресса.
Известно, что на закрытых консультациях с законодателями Воут подчеркнул, что массовые увольнения и сокращения сотрудников начнутся "через день или два".
