Найден новый способ определения гриппа на ранней стадии

Ученые разработали молекулярный сенсор, который при контакте с вирусом гриппа выделяет ярко выраженный вкус тимьяна.

Как передает Day.Az, технологию описали в журнале ACS Central Science.

В основе сенсора лежит молекула, "подстроенная" под вирусный фермент нейраминидазу. Когда вирус активен, он расщепляет эту молекулу и высвобождает тимол - соединение из тимьяна с сильным травянистым вкусом, который легко уловить языком. Таким образом, зараженный человек сможет почувствовать вкус в жевательной резинке или леденце, не прибегая к дорогим тестам.

В лабораторных испытаниях сенсор работал в пробах слюны от пациентов с гриппом: вкус появлялся менее чем за 30 минут. При этом сенсор оказался безопасным для клеток человека и мышей.

Разработчики отмечают, что такой подход может стать первым простым инструментом для домашнего скрининга и позволит выявлять заразность еще до появления симптомов - именно в этот период риск передачи инфекции особенно высок. Технология уже запатентована в Европейском патентном ведомстве.