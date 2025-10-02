В Китае запечатлели невиданные ранее пробки на дорогах

Дороги Китая заполнили автомобили, так как жители едут отдыхать в первые дни каникул по случаю Дня основания КНР.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: