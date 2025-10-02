ЛЕ: "Фенербахче" победил "Ниццу", "Рома" дома уступила "Лиллю"

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались "Фенербахче" (Турция) и "Ницца" (Франция). Игра проходила на стадионе "Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в начале игры счет открыл нападающий турецкой команды Керем Актюркоглу. На 25-й минуте Актюркоглу сделал дубль. На 35-й минуте нападающий "Ниццы" Кевин Оморуйи сократил отставание французской команды, реализовав 11-метровый удар.

Также подошел к концу матч, в котором встречались "Рома" (Италия) и "Лилль" (Франция). Игра проходила на стадионе "Олимпико" в Риме. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу гостей.

На шестой минуте единственный мяч во встрече забил полузащитник французской команды Хакон-Арнар Харальдссон.

Встреча между итальянской "Болоней" и немецким "Фрайбургом" завершилась результативной ничьей - 1:1.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Риккардо Орсолини на 29-й минуте. Во втором тайме на 57-й минуте форвард "Фрайбурга" Чуквубуйке Адаму сравнял счет, реализовав 11-метровый удар.

Болгарский "Лудогорец" дома уступил испанскому "Бетису" - 0:2.

Шотландский "Селтик" на своем поле проиграл португальской "Браге" - 0:2.

Швейцарский "Янг Бойз" в гостях обыграл румынский "ФКСБ" - 0:2.

Чешская "Виктория Пльзень" у себя разгромила шведский "Мальмё" - 3:0.

Норвежский "Бранн" дома минимально обыграл нидерландский "Утрехт" - 1:0.

Греческий "Панатинаикос" на своем поле уступил нидерландскому "Гоу Эхед Иглз" - 1:2.