Президент Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с президентом Европейского совета и президентом Европейской комиссии - ФОТО 2 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
