Президент Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с президентом Европейского совета и президентом Европейской комиссии

2 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

