Каспий отступает на десятки метров

В Каспийском море наблюдается заметное отступление воды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər TV", об этом свидетельствует видео, распространенное в социальных сетях. Жители утверждают, что на побережье в Новханы море отступило примерно на 50 метров.

Съемочная группа отправилась на место, чтобы убедиться в этом лично. Как видно из кадров, уровень воды действительно снизился.

Возникает вопрос: что думают эксперты и каковы причины отступления моря?

По словам специалистов, снижение уровня Каспия всего на один сантиметр означает освобождение из-под воды примерно 200 гектаров территории. В настоящее время уменьшение уровня моря фиксируется вдоль всего азербайджанского побережья.

Подробнее в сюжете: