Трамп сообщил о планах встретиться с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил, что через четыре недели встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Американские фермеры, выращивающие сою, страдают, потому что Китай по исключительно "переговорным" причинам прекратил закупки. Мы получили столько денег от пошлин, что возьмем небольшую часть этих средств и поможем нашим фермерам", - написал глава Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, экс-президент США Джо Байден не обеспечил выполнение соглашения между Вашингтоном и Пекином, по которому КНР должна была закупить американскую сельскохозяйственную продукцию на миллиарды долларов.

Трамп подчеркнул, что соя станет одной из главных тем обсуждения в ходе предстоящей встречи.