Уволена директор школы в Ханкенди

Директор средней школы №4 имени Низами Гянджеви в Ханкенди Джамиля Ахмедова освобождена от занимаемой должности.

Как передает Day.Az, об этом modern.az сообщила сама Дж.Ахмедова.

По её словам, в ближайшие дни она ожидает назначения в другую школу.

"До моего 65-летия осталось два года. Этот срок я намерена продолжить работать директором в другой школе", - пояснила она.

Отметим, что средняя школа №4 в Ханкенди была сдана в эксплуатацию в прошлом году. До этого учебное заведение функционировало в Баку.