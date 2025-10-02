https://news.day.az/society/1784853.html Уволена директор школы в Ханкенди Директор средней школы №4 имени Низами Гянджеви в Ханкенди Джамиля Ахмедова освобождена от занимаемой должности. Как передает Day.Az, об этом modern.az сообщила сама Дж.Ахмедова. По её словам, в ближайшие дни она ожидает назначения в другую школу. "До моего 65-летия осталось два года.
Уволена директор школы в Ханкенди
Директор средней школы №4 имени Низами Гянджеви в Ханкенди Джамиля Ахмедова освобождена от занимаемой должности.
Как передает Day.Az, об этом modern.az сообщила сама Дж.Ахмедова.
По её словам, в ближайшие дни она ожидает назначения в другую школу.
"До моего 65-летия осталось два года. Этот срок я намерена продолжить работать директором в другой школе", - пояснила она.
Отметим, что средняя школа №4 в Ханкенди была сдана в эксплуатацию в прошлом году. До этого учебное заведение функционировало в Баку.
