III Игры стран СНГ: Сегодня пройдут соревнования по восьми видам спорта

На III Играх стран СНГ сегодня состоятся соревнования по восьми видам спорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в городе продолжатся состязания по човгану. Сборная Кыргызстана встретится с Кувейтом, а Казахстан - с Турцией. Там же пройдут выступления по прыжкам на батуте.

В Гянджинском дворце спорта определятся победители заключительного, пятого дня соревнований по плаванию. Здесь же стартует турнир по фехтованию - в первый день на арену выйдут мужчины.

В Евлахском олимпийском спортивном комплексе пройдут четвертьфинальные и полуфинальные бои по боксу. Спортсмены будут соревноваться в весовых категориях от 46 до 66 кг.

В Габале состоится финальный матч по бадминтону в парном разряде.

В Ханкенди начнутся состязания по стрельбе из лука, которые продлятся четыре дня.

III Игры стран СНГ завершатся 8 октября. В них участвуют 1 624 спортсмена и 2 337 официальных представителей из 13 стран. Азербайджан представляют 340 спортсменов, Пакистан - 4, Россия - 262, Узбекистан - 254, Беларусь - 240, Казахстан - 147, Таджикистан - 144, Кыргызстан - 126, Туркменистан - 48, Турция - 38, Куба - 11, Кувейт - 6 и Оман - 4 спортсмена.

На данный момент в медальном зачете лидирует Россия (59 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых наград). На втором месте - Азербайджан (7 золотых, 21 серебряная и 31 бронзовая медаль), третью позицию занимает Беларусь (7 золотых, 18 серебряных и 23 бронзовых).