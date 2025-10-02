Раскрыты подробности о 19-м пакете антироссийских санкций

Евросоюз изменит подход к санкциям против России. Вместо введения поэтапных санкций объединение хочет принять "гораздо более жесткие меры".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сейчас время еще больше увеличить давление на Россию. И с этой целью мы предложили новый подход к санкциям. Мы не предлагаем больше поэтапные санкции, мы предлагаем гораздо более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли", - сказала она.

Фон дер Ляйен уточнила, что соответствующие решения могут быть приняты уже в 19-м пакете антироссийских санкций, обсуждения которого ведутся прямо сейчас.