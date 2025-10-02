В некоторых частях Баку не будет газа

2 октября с 09:00 на 3.5-м и 6.5-м километрах магистрального газопровода высокого давления "Гарадаг-Сангачал" будут проводиться ремонтные работы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз", в рамках мероприятий предусмотрены работы на газоизмерительных узлах "Цемент заводы Умуми", "Цемент заводы-2" и "Сангачал Умуми", установка отсечных кранов и газорегуляторов на газопроводах среднего давления, а также подключение нового газопровода к источнику газоснабжения.

В связи с этим с 10:00 и до завершения работ будет приостановлена подача газа от газоизмерительного узла "Нардалан ГРС" на потребительский коллектор, а также на газопровод "Кёхне Ганлыгёль".

На время отключения перебои с газоснабжением коснутся абонентов в Гарадагском районе - в поселках Сахиль, Умид и Сангачал, жилых массивах Йол эви и Баг эви; в Сабунчинском районе - в поселке Маштага (улицы Г.Гейбатова, Низами, Ахунд Мирза Абдулкерим, Сабир, Ахунд Мирза Алекпер, Ахунд Шейх Гусейн, Яхъя Мусаев, Нариман Нариманов, Ази Асланов), а также в жилых массивах Ляиш баглары, Савалан и Маштага-Нардалан; в Ясамальском районе - в жилмассиве Ганлыгёль, на улицах У.Акберова, Р.Тагиева и 7-й Алатавы; в Хатаинском районе - на улице Г.Салмани.

Подача голубого топлива будет восстановлена по завершении ремонтных работ.