Что делает Италию одним из ключевых союзников Азербайджана?

Италия - главный партнер Азербайджана в Евросоюзе. Между двумя странами нет никаких политических и прочих проблем. Италия выстраивает отношения с Азербайджаном на основе национальных интересов и взаимного уважения. В этих отношениях нет высокомерия.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По его словам, строить отношения с Евросоюзом Азербайджан начинал с Франции. И развивались они активно. Но Франция повела себя, мягко говоря, недружественно, заняв сторону Армении в ее конфликте с Азербайджаном. Кроме того, Париж пытался выстраивать отношения с Баку "сверху вниз".

"Дело в том, что Франция рассматривала Турцию как своего соперника на Средиземном море, и отношения Парижа с Анкарой постепенно ухудшались. Италия тоже всегда сталкивалась с определенным высокомерием со стороны Франции, с попытками Парижа в компании с Берлином оставлять Рим в стороне от принятия стратегических решений. В бассейне Средиземного моря Франция выступает вместе с Грацией, Турция же всегда выстраивала более близкие отношения с Италией. Все эти процессы спроецировались и на отношения Азербайджана с Италией", - сказал Мусабеков.

Эти отношения, подчеркнул политолог, очень прагматичные, без идеологической окраски. В то время, когда наблюдается стремительное сокращение объемов отношений - экономических, политических, культурных - с Францией, отношения с Италией по всем направлениям развиваются по восходящей линии. И сегодня главным торгово-экономическим партнером Азербайджана не только в Европе, но и в мире является Италия. Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Италию. Эта страна стала основным покупателем наших нефти и газа и сама превратилась в энергетический хаб, переправляя азербайджанские энергоресурсы в другие страны Европы.

"С Италией у Азербайджана нет никаких политических проблем. Эта страна выстраивает отношения с Азербайджаном на основе национальных интересов, взаимного уважения. В этих отношениях нет высокомерия. Как сказал Президент Ильхам Алиев после встречи с итальянским коллегой, наше партнерство может служить образцом выстраивания отношений между странами, расположенными далеко друг от друга. Мы - настоящие стратегические партнеры.

Одновременно у Рима хорошие отношения с Анкарой. Все это говорит о том, что Италия будет оставаться приоритетным экономическим, и не только экономическим, партнером Азербайджана в Европе. В Евросоюзе главными партнерами Азербайджана являются Италия и Венгрия. Понятно, что Италия и по силе экономики, и по численности населения имеет больший вес в ЕС, чем Венгрия, но оба этих партнера внутри Евросоюза для нас чрезвычайно важны. Они парализуют любые попытки Франции с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом оказать давление на Баку", - подчеркнул Расим Мусабеков.

Все эти факторы определяют характер отношений Азербайджана с Италией, отметил наш собеседник. Они развиваются. Идет политический диалог, укрепляются экономические, культурные, гуманитарные связи. Так, во время визита в Баку Президента Италии Серджо Маттареллы состоялось открытие первых учебных корпусов Итальянско-Азербайджанского университета.

Что касается отношений с Евросоюзом в целом, то, как отметил политолог, их Азербайджан, в отличие от других стран, выстраивает на прагматической основе. Есть два приоритета - это энергетическая и транспортная сферы, и в обоих случаях наша страна играет ключевую роль.

"Если Евросоюз дистанцируется от своих попыток учить всех жизни, а будет делать акцент именно на прагматической составляющей, думаю, наши отношения с ЕС станут развиваться активнее. Во всяком случае, после окончательного завершения карабахского конфликта и выведения этого вопроса за скобки, думаю, препятствий для развития прагматичных отношений не осталось. В первую очередь, в энергетике и транспортной сфере. Теперь настала очередь задуматься о вступлении Азербайджана в ВТО, так как очень многие торгово-экономические отношения базируются на тех соглашениях, которые действуют в рамках Всемирной торговой организации. После того, как и в этом вопросе Азербайджан продвинется вперед, экономические отношения Европы с Азербайджаном будут укрепляться", - сказал депутат Милли Меджлиса.

Лейла Таривердиева