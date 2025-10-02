США могут поставить Украине ракеты с дальностью 800 км

США рассматривают возможность поставить Украине ракеты Tomahawk, Barracuda и другие ракеты наземного и воздушного базирования американского производства с дальностью 800 км, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Они подчеркнули, что пока не принято решение о том, что отправлять республике, если вообще что-то отправлять.

"Администрация недавно одобрила продажу Украине ударных боеприпасов повышенной дальности - ракет воздушного базирования, которые могут преодолевать расстояние от 150 до 280 миль (от 240 км до 450 км. - "Газета.Ru")", - говорится в статье.