В Шуше в доме найдена ловушка с гранатами

В селе Кичик-Галадереси Шушинского района было обнаружено взрывное устройство.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), на крыше одного из домов были найдены два боеготовых ручных гранаты Ф-1, установленные на колонну и на входную дверь дома с помощью детонатора.

Обнаруженное устройство было обезврежено сотрудниками ANAMA, безопасность района обеспечена.

Стоит отметить, что во время разминирования освобожденных территорий регулярно встречаются противопехотные мины и самодельные взрывные устройства. В связи с этим ANAMA еще раз призывает граждан не заходить на участки и объекты, в безопасности которых они не уверены, и не трогать неизвестные предметы.