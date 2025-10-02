https://news.day.az/world/1784996.html Полиция Марокко применила боевые патроны против протестующих - ВИДЕО Полиция Марокко применяет боевые патроны для сдерживания массовых протестов с требованием отставки президента. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Полиция Марокко применяет боевые патроны для сдерживания массовых протестов с требованием отставки президента.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
