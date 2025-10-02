https://news.day.az/world/1784999.html 80% ферм во Вьетнаме остались под водой - ВИДЕО В результате разрушительного шторма Буалой, который обрушился на Вьетнам, более 80% ферм в центральных провинциях страны оказались под водой. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В результате разрушительного шторма Буалой, который обрушился на Вьетнам, более 80% ферм в центральных провинциях страны оказались под водой.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Местные фермеры в панике пытаются эвакуировать животных в условиях настоящей апокалипсиса - вода местами достигает 4 метров, стремительное течение не позволяет добраться до пострадавших.
Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов, а страна, по ряду оценок, стоит на пороге продовольственного кризиса.
Представляем вашему вниманию данное видео:
