80% ферм во Вьетнаме остались под водой

В результате разрушительного шторма Буалой, который обрушился на Вьетнам, более 80% ферм в центральных провинциях страны оказались под водой.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Местные фермеры в панике пытаются эвакуировать животных в условиях настоящей апокалипсиса - вода местами достигает 4 метров, стремительное течение не позволяет добраться до пострадавших.

Ущерб оценивается в сотни миллионов долларов, а страна, по ряду оценок, стоит на пороге продовольственного кризиса.

Представляем вашему вниманию данное видео: