На магистральных дорогах ожидается ограничение видимости

Завтра на некоторых автомобильных магистралях районов Азербайджана ограничится видимость.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 3 октября в ряде районов ожидаются туманные погодные условия.

В связи с этим прогнозируется, что видимость на автомобильных магистралях снизится до 500-1000 метров.