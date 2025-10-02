https://news.day.az/society/1785039.html На магистральных дорогах ожидается ограничение видимости Завтра на некоторых автомобильных магистралях районов Азербайджана ограничится видимость. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 3 октября в ряде районов ожидаются туманные погодные условия. В связи с этим прогнозируется, что видимость на автомобильных магистралях снизится до 500-1000 метров.
