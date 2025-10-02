Мошенники под видом кредитных организаций крадут деньги с карт

В социальных сетях создаются фейковые кредитные страницы... Люди, которые срочно нуждаются в деньгах, становятся жертвами обмана... Другими словами, их заманивают в ловушку с помощью привлекательных обещаний... Большинство таких страниц для создания доверия у обращающегося человека сначала требуют предоставить удостоверение личности...

Затем, в зависимости от суммы кредита, они запрашивают "услугу" в размере 50-100 манатов. Этого мало - основной целью становится также получение доступа к банковским данным клиента.

Когда у таких "страниц" спрашивают адрес, они отвечают одно и то же: у них нет конкретного места деятельности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, эксперт Халид Керимли настоятельно советует не верить подобным обещаниям. Он отмечает, что через такие страницы не только не выдают деньги, но и полностью присваивают средства, находящиеся на банковских картах обратившегося.

По словам эксперта, граждане должны обязательно проверять наличие лицензии. Например, если речь идет о небанковской кредитной организации, на сайте Центрального банка можно без труда убедиться, имеет ли она лицензию. Там же можно найти переход на официальный сайт организации и ознакомиться с ее отчетностью.

Халид Керимли подчеркивает, что подобные страницы, действующие без лицензии через социальные сети и сайты, ищут жертв незаконными методами. Их обещания и действия противоречат закону, а вероятность мошенничества в отношении граждан через такие страницы очень велика.

Представляем более подробный видеоматериал на эту тему: