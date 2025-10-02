https://news.day.az/economy/1784931.html Сербия надеется на увеличение импорта азербайджанского газа в будущем - Александр Вучич Сербия надеется на увеличение импорта азербайджанского газа в будущем. Как передает Day.Az, об этом Президент Сербии Александр Вучич заявил специальному корреспонденту Trend в Копенгагене. "Мы хорошие друзья с Азербайджаном и уже подписали контракт.
"Мы хорошие друзья с Азербайджаном и уже подписали контракт. Потребление газа в Сербии растет, и объемы, которые мы собираемся закупать у вашей страны, увеличиваются. Надеемся, что в будущем сможем импортировать больше газа через TAP и TANAP. Для этого мы строим все необходимые объекты, и сотрудничеству между Сербией и Азербайджаном нет никаких границ", - отметил глава государства.
