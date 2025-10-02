В Германии задержали троих мужчин по обвинению в подготовке атак на евреев

В Берлине были задержаны три члена движения ХАМАС, двое из которых располагают немецким гражданством, они обвиняются в принадлежности к террористической организации и подготовке атак на евреев и израильские объекты в Германии. Об этом сообщает федеральная прокуратура ФРГ в своем пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В прокуратуре уточнили, что подозреваемым вменяется обвинение из-за членства в иностранной террористической организации, а также в подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности.

"По меньшей мере с лета 2025 года они занимались в Германии закупкой для организации огнестрельного оружия и боеприпасов. Эти вооружения предназначались ХАМАС для совершения преступлений против израильских или еврейских объектов в Германии", - говорится в релизе прокуратуры.