Мир между Арменией и Азербайджаном имеет ключевое значение для региона

Прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности для обеспечения стабильности и мира во всем регионе.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в Копенгагене, отвечая на вопрос специального корреспондента Trend.

"Это очень важно не только для двух стран, но и для всего Южного Кавказа, а в целом - для всей Европы. Для всех нас крайне важно, чтобы мирный процесс продолжал развиваться, предоставляя населению позитивные перспективы", - отметил он.