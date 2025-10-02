https://news.day.az/politics/1784945.html Мир между Арменией и Азербайджаном имеет ключевое значение для региона - генсек Совета Европы Прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности для обеспечения стабильности и мира во всем регионе. Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в Копенгагене, отвечая на вопрос специального корреспондента Trend.
"Это очень важно не только для двух стран, но и для всего Южного Кавказа, а в целом - для всей Европы. Для всех нас крайне важно, чтобы мирный процесс продолжал развиваться, предоставляя населению позитивные перспективы", - отметил он.
