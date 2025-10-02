В Азербайджане резко потеплеет

С 3 по 9 октября на территории Азербайджана температура воздуха будет постепенно повышаться.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на axar.az, эта информация отражена в прогнозах международных гидрометеорологических центров.

Отмечается, что циклон с Черного моря, вызывавший похолодание, покидает регион, и начиная с завтрашнего дня, температура поднимется.

Также прогнозируется, что октябрь будет теплым и сухим.