В Азербайджане резко потеплеет

С 3 по 9 октября на территории Азербайджана температура воздуха будет постепенно повышаться. Как сообщает Day.Az со ссылкой на axar.az, эта информация отражена в прогнозах международных гидрометеорологических центров.
Отмечается, что циклон с Черного моря, вызывавший похолодание, покидает регион, и начиная с завтрашнего дня, температура поднимется.
Также прогнозируется, что октябрь будет теплым и сухим.
