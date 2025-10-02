Вниманию желающих купить золото

На мировых биржах цена золота вновь достигла рекордного уровня. Так, стоимость одной унции золота на азиатских рынках превысила 3800 долларов, установив новый максимум. Предыдущий рекорд в 3725 долларов, зафиксированный в прошлом месяце, оказался побит.

Вопрос в том, как долго будет продолжаться рост цен на золото?

Как сообщает Day.Az, в комментарии для Bizim.Media глава Либерального центра экономистов Акиф Насирли считает, что темпы роста цены золота будут сохраняться до конца 2025 года:

"В настоящее время цена золота быстро растет благодаря нескольким "стимулам". Глобальная экономическая неопределенность и геополитические риски направляют инвесторов в активы "тихой гавани", включая золото. Кроме того, ожидания снижения процентных ставок в США делают золото более привлекательным.

Слабый доллар также повышает цену золота в других валютах. Продолжающие закупки золота центральными банками и политика диверсификации резервов поддерживают спрос. Все эти факторы способствовали достижению золота рекордных уровней".

Что касается продолжительности роста, эксперт выделяет несколько сценариев:

"Скорее всего, тенденция роста сохранится до конца 2025 года, поскольку прогнозы многих ведущих банков указывают на дальнейшее повышение цен на золото. Например, J.P. Morgan прогнозирует среднюю цену на уровне примерно 3 675 долларов за унцию в IV квартале 2025 года.

После этого вероятны корректировки на рынке. Однако с середины 2026 года золото может снова войти в тренд роста - особенно если инфляция продолжит расти, геополитические риски увеличатся, а процентные ставки останутся низкими. J.P. Morgan также прогнозирует возможность достижения уровня 4 000 долларов за унцию во второй половине 2026 года".