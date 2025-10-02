https://news.day.az/officialchronicle/1784983.html Президент Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 7-го Саммита Европейского политического сообщества - ФОТО В Копенгагене состоялась пленарная сессия открытия 7-го Саммита Европейского политического сообщества.
2 октября в Копенгагене состоялась пленарная сессия открытия 7-го Саммита Европейского политического сообщества.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Затем участники мероприятия сделали совместное фото.
