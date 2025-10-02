https://news.day.az/politics/1785009.html Армянский парламент выступит с заявлением о мире с Азербайджаном После завершения очередных заседаний, состоявшихся 30 сентября, по распоряжению спикера парламента Армении будет проведено внеочередное собрание. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на проведение заседания настояли депутаты Национального собрания.
Армянский парламент выступит с заявлением о мире с Азербайджаном
После завершения очередных заседаний, состоявшихся 30 сентября, по распоряжению спикера парламента Армении будет проведено внеочередное собрание.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на проведение заседания настояли депутаты Национального собрания.
В повестку включен проект заявления "Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном", инициированный фракцией правящей политической силы "Гражданский договор".
