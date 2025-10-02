https://news.day.az/politics/1784972.html Премьер Албании о прогрессе в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией Прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией стал возможен благодаря сильному лидерству глав государств. Как передает специальный корреспондент Trend, об этом журналистам в Копенгагене заявил премьер-министр Албании Эди Рама, передает Day.Az. "Мы ждали этого прогресса некоторое время.
Премьер Албании о прогрессе в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией
Прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией стал возможен благодаря сильному лидерству глав государств.
Как передает специальный корреспондент Trend, об этом журналистам в Копенгагене заявил премьер-министр Албании Эди Рама, передает Day.Az.
"Мы ждали этого прогресса некоторое время. Он произошел благодаря решительному руководству обоих глав государств, а также благодаря последнему импульсу со стороны президента Соединенных Штатов. Мы должны отдать ему за это должное - это действительно важное достижение", - отметил премьер-министр.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре