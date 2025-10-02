Почему выплата пенсий этим гражданам приостанавливается?

Некоторые граждане сообщают, что при сносе домов, по которым они были зарегистрированы, их удостоверения личности деактивируются, из-за чего перевод пенсий на банковские карты становится затруднительным. Вопрос о законности этой практики остается предметом обсуждений.

Может ли проблема с регистрацией привести к приостановке выплат пенсий?

Как сообщает Day.Az, экономист Экрем Гасанов в интервью globalinfo.az заявил, что эта ситуация полностью незаконна и носит произвольный характер.

"10-15 лет назад в местных отделениях МВД началась регистрация граждан без документов. Хотя фактически эти люди не проживали по месту регистрации. Это было неправильно, но тогда им хотя бы выдавали удостоверения личности. Несколько лет назад некоторых людей удалили из полицейской системы. В настоящее время же даже незарегистрированным гражданам выдаются удостоверения личности. Именно из-за этого возникают описанные проблемы, и такие действия являются полностью незаконными", - отметил он.

Экономист подчеркнул, что Конституция гарантирует гражданину право на получение удостоверения личности и заграничного паспорта:

"Отсутствие регистрации не лишает человека этих прав. Поэтому данная ситуация с юридической точки зрения недопустима. К сожалению, существующая проблема продолжается уже несколько лет. Считаю, что по этому вопросу необходимо официально обратиться в суд или в соответствующую комиссию и подать жалобу".