Предотвращено нарушение госграницы, изъята крупная партия наркотиков - СОВМЕСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ На служебной территории пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) предотвращен факт нарушения государственной границы со стороны Ирана в направлении Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на совместное сообщение ГПС и Государственного таможенного комитета (ГТК), в результате совместных поисковых и оперативных мероприятий из служебной зоны изъято 15,2 кг марихуаны и 1490 таблеток метадона M-40, содержащих наркотические вещества.
По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
