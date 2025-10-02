Предотвращено нарушение госграницы, изъята крупная партия наркотиков

На служебной территории пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) предотвращен факт нарушения государственной границы со стороны Ирана в направлении Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на совместное сообщение ГПС и Государственного таможенного комитета (ГТК), в результате совместных поисковых и оперативных мероприятий из служебной зоны изъято 15,2 кг марихуаны и 1490 таблеток метадона M-40, содержащих наркотические вещества.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.