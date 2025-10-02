Норвегия передала Дании системы обнаружения беспилотников

Норвегия предоставила Дании системы обнаружения беспилотников после инцидентов с неопознанными дронами на территории страны. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Дания направила Норвегии запрос на получение противодронных мощностей для обнаружения, и для нас очевидным решением было предоставить это оборудование", - сказал он на неофициальном саммите Евросоюза в Копенгагене.

Премьер Стёре не раскрыл какие именно системы были переданы, сославшись на соображения безопасности, но уточнил, что в Данию вместе с системами были направлены норвежские специалисты. Он также отказался комментировать утверждение о неготовности Дании к инцидентам с беспилотниками.

Из-за проведения саммита ЕС воздушное пространство Дании закрыто для гражданских беспилотников с 29 сентября по 3 октября. До этого в стране были зафиксированы неопознанные дроны у военных объектов, в том числе у авиабазы Каруп, авиабазы Скридструп и казарм в Хольстебро, а также над несколькими гражданскими аэропортами.