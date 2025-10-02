Школа, которой почти 90 лет, капитально отремонтирована Фондом Гейдара Алиева

В этом учебном году также введены в эксплуатацию построенные и капитально отремонтированные Фондом Гейдара Алиева школы и дошкольные образовательные учреждения. Одним из этих проектов является школа на 1384 места в Хатаинском районе

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, здание средней школы № 59 имени Таира Багирова было построено в 1936 году. Поскольку здание, возведенное 89 лет назад, уже устарело и полностью пришло в негодность, возникла необходимость строительства нового здания.

Фондом Гейдара Алиева с 2024 года ведутся работы по капитальному ремонту и реконструкции школы. Четырехэтажное здание школы рассчитано на 1036 мест. Здесь оборудованы учебные кабинеты, лаборатории по физике, химии и биологии, кабинет информатики, современный STEAM-центр, помещения для военной подготовки, медицинский кабинет, кабинеты для педагогов и технологических занятий, а также библиотека, столовая, актовый, спортивный и гимнастический залы, открытый мини-стадион и спортивная площадка.

Двухэтажный корпус рассчитан на 348 мест. В этом корпусе начальной школы находятся 20 классов, кабинет информатики и другие помещения, столовая, спортивный зал. Школа также оснащена необходимой мебелью и оборудованием, а предметные кабинеты и лаборатории обеспечены наглядными пособиями.

На территории построены новые открытые спортивные площадки, в здании установлены системы пожарной безопасности. Проведены работы по благоустройству и озеленению школьного двора. Реконструирован памятник шехидам.