Биткоин снова начал расти
Биткоин снова достиг $120 тыс. впервые с середины августа.
Как передает Day.Az со ссылкой на "РБК Крипто", 14 августа курс BTC достиг исторического максимума на отметке $124 тыс., после чего ушел в коррекцию.
С начала текущей недели биткоин подорожал уже почти на 8%.
