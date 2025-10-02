https://news.day.az/economy/1785170.html

Биткоин снова начал расти

Биткоин снова достиг $120 тыс. впервые с середины августа. Как передает Day.Az со ссылкой на "РБК Крипто", 14 августа курс BTC достиг исторического максимума на отметке $124 тыс., после чего ушел в коррекцию. С начала текущей недели биткоин подорожал уже почти на 8%.