Франция надеется на дальнейший прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в кулуарах саммита EPC Президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Соглашение было подписано в Вашингтоне. Франция будет поддерживать этот процесс. И мы надеемся, что после парафирования соглашения последует его полное подписание со всеми необходимыми шагами, которые обеспечат полную нормализацию", - сказал он.
