В Ханкенди стартовали соревнования по стрельбе из лука на III Играх стран СНГ - ФОТО

В Ханкенди сегодня стартовали соревнования по стрельбе из лука в рамках III Игр стран СНГ. Как передает Day.Az, об этом İdman.biz сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдаринском и Ходжалинском районах. Соревнования организованы на городском стадионе Ханкенди.
В Ханкенди стартовали соревнования по стрельбе из лука на III Играх стран СНГ - ФОТО
В Ханкенди сегодня стартовали соревнования по стрельбе из лука в рамках III Игр стран СНГ.
Как передает Day.Az, об этом İdman.biz сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдаринском и Ходжалинском районах.
Соревнования организованы на городском стадионе Ханкенди. В турнире принимают участие 40 спортсменов из 7 стран. Азербайджан представлен 3 юношами и 3 девушками.
За соревнованиями наблюдают жители города, студенты Карабахского университета, представители медиа.
Отметим, что соревнования по стрельбе из лука завершатся 5 октября.
