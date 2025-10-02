Азербайджанские фехтовальщики завершили групповой этап III Игр стран СНГ

Продолжается первый день соревнований по фехтованию на III Играх стран СНГ, которые впервые проходят в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, восемь представителей Азербайджана приняли участие в групповом этапе соревнований, проходящих во Дворце спорта в Гяндже.

Хотя все спортсмены вышли из группы, они не смогли пробиться в число призеров.

Среди них: Али Исмаилов, Наджаф Шабанлы, Айхан Исламзаде, Абдулмалик Насибзаде и Наиль Мамедли проиграли в 1/16 финала; Расул Алиев и Тимур Гуснадинов - в 1/8 финала; Аббас Самедли - в 1/4 финала.

Напомним, что III Игры стран СНГ, в которых принимают участие 1624 спортсмена из 13 стран, завершатся 8 октября.