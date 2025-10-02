Литература и космос объединились на одной площадке

В Космической академии Azercosmos состоялось мероприятие, посвящённое 65-летию члена Союза писателей Азербайджана, известного писателя-фантаста Александра Хакимова.

Встреча прошла по инициативе Центра творчества Максуда Ибрагимбекова при поддержке Azercosmos и NG Creators Club, объединив поклонников фантастики, школьников, представителей литературной и научной среды.

Главной целью события стало развитие творческого потенциала молодежи, популяризация жанра научной фантастики и поддержка новых авторов. Особую атмосферу встрече придало место его проведения, ставшее символичным пространством, где литература встречается с наукой.

Мероприятие включало в себя презентацию литературного наследия Александра Хакимова, просветительские дискуссии в формате открытого диалога, интерактивные встречи со школьниками и молодыми читателями, а также презентацию новой книги писателя "Кофе по-марсиански", вызвавшей живой интерес у аудитории. Было уделено внимание формированию критического и креативного мышления у молодёжи - через литературу, диалог и фантазию.

Встреча прошла в теплой и вдохновляющей атмосфере, став настоящим праздником для всех поклонников научной фантастики.

Подобные инициативы продолжат расширять горизонты культурного пространства страны и вдохновлять новое поколение авторов, вносить вклад в развитие традиций научной фантастики в Азербайджане и их продвижение на международной арене.