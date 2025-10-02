Тесные дружеские узы между Узбекистаном и Азербайджаном служат общему прогрессу двух народов

Несомненно, общее братство, существующее между Узбекистаном и Азербайджаном, соединяющие нас тесные дружеские узы, плодотворный диалог высокого уровня, который приобрел регулярный характер, служат общему прогрессу двух братских народов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в письме Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Азербайджаном.

Шавкат Мирзиёев отметил, что, в частности, вступление в последние годы межгосударственных отношений в совершенно новый исторический этап - повышение их на союзнический уровень можно расценивать как яркое практическое выражение нашей твердой политической воли и совместных последовательных усилий.

Президент Узбекистана выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство между двумя странами, основанное на принципах взаимного доверия и уважения, будет и впредь стремительно развиваться во всех приоритетных направлениях, в том числе в политической, экономической, торговой, транспортной, логистической, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, туристической и культурной сферах.