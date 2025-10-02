В Баку обсудили моду будущего: как устойчивость меняет мировую fashion-индустрию

В рамках Бакинской недели климатических действий (Baku Climate Action Week 2025) состоялся "круглый стол" на тему "Шаги к модной революции на конференциях UNFCCC COP и новейшие тенденции устойчивой моды". Мероприятие стало площадкой для содержательного диалога между ведущими экспертами из Азербайджана и европейских стран, объединённых стремлением переосмыслить роль модной индустрии в контексте климатических вызовов и устойчивого развития, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Модная индустрия сегодня - не только символ креативности и эстетики, но и один из самых ресурсозатратных секторов глобальной экономики. Производство одежды оказывает значительное влияние на окружающую среду: по данным ООН, индустрия моды отвечает примерно за 10% глобальных выбросов углерода и потребляет около 20% мировых запасов пресной воды, используемых в промышленности.

Именно поэтому тема устойчивой моды всё чаще становится предметом обсуждения на климатических конференциях высокого уровня, включая конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC COP).

"Круглый стол" в Баку стал важным шагом в этом направлении, подчеркнув необходимость интеграции экологически и социально ответственных подходов в модное производство, дистрибуцию и потребление.

В дискуссии приняли участие дизайнеры, экологи, представители модных брендов, международных организаций и гражданского общества. Участники поделились успешными кейсами, обсудили существующие вызовы и пути их преодоления.

Особое внимание было уделено вопросам:

какие шаги предпринимаются на уровне UNFCCC для продвижения устойчивой моды,

каковы ключевые тренды в этом направлении в Европе и на постсоветском пространстве,

какие барьеры существуют для перехода к устойчивому моделированию и производству одежды,

как формировать осознанное потребление среди широкой аудитории.

Также были представлены инициативы, реализуемые в Азербайджане, направленные на развитие локального устойчивого дизайна и популяризацию экологичного мышления среди молодежи.

Мероприятие стало важной частью насыщенной программы Бакинской недели климатических действий, укрепив статус Баку как площадки для глобальных диалогов.