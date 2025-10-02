На улицы Франции вышли более 100 тыс. демонстрантов

Французская префектура полиции насчитала 24 тысячи участников массовых протестов в Париже и 85 тысяч в остальных городах Франции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV.

"По данным источника BFMTV в полиции, по состоянию на 12 часов (14:00 по Баку) по всей Франции за исключением Парижа на демонстрации вышло 85 тысяч человек", - уточняет телеканал.

По данным СМИ, французские профсоюзы объявили о массовых акциях протеста против предложенных властями мер жесткой экономии. Исполняющий обязанности главы МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что для обеспечения порядка только в Париже задействовано около 5 тысяч жандармов.

Как сообщает телеканал, в 15:30 по местному времени жандармы выставили свои позиции перед знаменитым пивным рестораном La Rotonde в Париже, чтобы защитить его от прохода протестующих. Также в рамках мер обеспечения безопасности было "незначительно нарушено" движение поездов на линиях RER C и Transiliens H.

По данным французских властей, всего 2 октября по всей стране запланировано около 250 шествий, в которых ожидается участие от 300 до 350 тысяч человек, уточняет телеканал.